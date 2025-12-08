Митинг ко Дню неизвестного солдата прошел в Мытищах

Особенный день для России — 3 декабря, когда во всех уголках страны чтят память безымянных героев, которые отдали жизнь за мирное небо будущих поколений. Пантеон защитников Отечества в Мытищах — особенное место, объект общенациональной гордости. Здесь, на федеральном воинском кладбище, захоронены военнослужащие и граждане страны, погибшие при защите Родины.

Представители администрации городского округа Мытищи, Министерства обороны, военнослужащие Преображенского полка, Сенаторы Совета Федераций и представители главного управления министерства внутренних дел приехали сюда, чтобы возложить цветы на торжественном митинге.

После, в траурном зале, провели церемонию передачи останков солдат Рабоче-крестьянской Красной армии, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Личности военнослужащих установили благодаря личным вещам, найденным специальными поисковыми отрядами. Выяснилось, что это бойцы из Пермского края и Кубани, чьи останки захоронят более, чем через восемь десятков лет.