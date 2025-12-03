Митинг ко Дню неизвестного солдата прошел в Балашихе

Председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов напомнил, что День Неизвестного солдата в России отмечается уже в одиннадцатый раз. По его словам, инициатива об увековечении памяти всех неизвестных героев была поддержана Государственной Думой в 2014 году. Попов подчеркнул важность сохранения традиций памяти, регулярных торжественных мероприятий и воспитания уважения к подвигу погибших в Великой Отечественной войне и других военных конфликтах.

Одной из участниц митинга стала Людмила Птах, председатель Балашихинской общественной организации участников обороны и жителей блокадного Ленинграда и заместитель председателя местной ветеранской организации. Она рассказала трогательную личную историю: ее отец погиб 29 марта 1944 года в Эстонии и числится как неизвестный солдат. Несмотря на долгие поиски и сохраненную похоронку, место захоронения найти не удалось. Людмила пообещала хранить память о нем и подобных судьбах всегда.