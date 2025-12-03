Митинг ко Дню неизвестного солдата прошел в Балашихе

Торжественный митинг в честь Дня Неизвестного солдата прошел 3 декабря в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. В мероприятии приняли участие депутаты городского совета, представители администрации Балашихи, юнармейцы, школьники и местные жители — все, кто хранит память о тех, чьи имена остались неизвестны.

Открыл мероприятие с напоминанием о значимости даты депутат Московской областной думы Тарас Ефимов. Он отметил, что в этот день вспоминают не только события Великой Отечественной войны, но и участников современной специальной военной операции, подчеркнув роль молодежи в сохранении исторической памяти.

В числе почетных участников были Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев и почетный гражданин Балашихи, руководитель местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», полковник запаса Сергей Яковлев.

В завершение церемонии участники почтили минутой молчания память всех павших защитников Родины и возложили цветы к вечному огню.