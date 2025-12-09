Митинг ко Дню героев Отечества прошел в Пушкинском

К событию присоединились глава округа Пушкинский Максим Красноцветов, ветераны боевых действий, депутаты Мособлдумы Николай Черкасов и Михаил Ждан, окружные депутаты, семьи героев и волонтеры.

«2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Сегодняшний праздник корнями уходит в глубь нашей истории, к ордену Святого Георгия, и объединяет всех, кто ценою невероятных усилий, а порой и собственной жизни, отстаивал свободу, суверенитет и честь России. Этот день — не просто строчка в календаре. Это день тихой гордости и светлой скорби. Наша обязанность — быть достойными подвига Героев. Воспитывать своих детей на их примере», — сказал Максим Красноцветов.

Митинг приурочили к дате, установленной указом президента России в 2007 году.

«Мы особенно остро осознаем, что герои — это не далекие легенды, а наши соседи, друзья и близкие. Это тот, кто без лишних слов отправился на защиту страны. Мы гордимся каждым из них, выражаем глубокую благодарность их родителям, воспитавшим настоящих героев, и чтим вечную память тех, кто отдал свои жизни ради свободы и мирного неба над нашей Родиной», — добавил Михаил Ждан.