Митинг к годовщине Сталинградской битвы прошел в деревне Подрезково в Химках

Патриотическую встречу, посвященную годовщине Сталинградской битвы, провели в микрорайоне Подрезково в Химках. Участники мероприятия высадили кусты кизильника в память о героях.

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года. Присутствующим напомнили о главных событиях этого сражения.

«Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто сражался за Сталинград, кто отдал свои жизни ради нашей свободы. Пусть память о тех событиях всегда служит напоминанием о цене мира и о том, как важно беречь его», — обратился к собравшимся депутат Глеб Демченко.

Мероприятие стало частью патриотической программы, которая реализуется в округе уже год и направлена на сохранение истории нашей страны и ее традиций.

«Наши военнослужащие с достоинством отстаивают интересы страны на передовой. Наша поддержка и забота имеют для них большое значение. Именно поэтому я призываю всех неравнодушных поддерживать добровольческие акции, которые проводятся в Химках. Ведь именно в единстве — наша сила!», — прокомментировала депутат Химок Татьяна Кавторева.