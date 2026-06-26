У мемориала «Защитникам Отечества» в Химках прошел митинг, посвященный годовщине Парада Победы 1945 года. Мероприятие состоялось в рамках программы «Успех V единстве поколений».

Торжественную часть открыл лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

«Сегодня мы собрались у этого святого места, чтобы вспомнить великий день, когда на Красной площади состоялся первый Парад Победы. Это событие стало символом единства, мужества и триумфа нашего народа. Мы хотим, чтобы молодежь помнила: Победа была завоевана ценой миллионов жизней, и наша задача — сохранить эту память и передать ее дальше», — отметил лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

В церемонии приняли участие ветераны, представители общественных организаций и жители Химок. Они возложили цветы к мемориалу и почтили память павших героев минутой молчания.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная отметила, что Парад Победы 1945 года навсегда останется в истории как символ величия духа советского народа. Подобные памятные акции, по ее словам, помогают сохранять историческую правду и укреплять связь между поколениями.