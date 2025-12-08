Митинг к годовщине контрнаступления под Москвой прошел в Мытищах

Мероприятие состоялось 5 декабря в 84-ю годовщину битвы под Москвой. Больше сотни жителей Мытищ собрались на площади у Вечного огня.

Битва под Москвой стала одним из самых кровопролитных и решающих сражений Великой Отечественной войны. Мытищинцы внесли свой неоценимый вклад в оборону столицы.

Около четырех тысяч жителей города участвовали в строительстве оборонительных сооружений на дальних и ближних подступах к столице. Многие выпускники Мытищинского аэроклуба участвовали в этой битве, среди них Герои Советского Союза Анатолий Кадомцев и Федор Лебедев.