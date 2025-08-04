Митинг к 95-летию ВДВ прошел в Павловском Посаде

Годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск отметили в Павловском Посаде. К ней приурочили митинг и молебен.

Мероприятие прошло у памятника воинам-интернационалистам. Участниками стали ветераны-десантники, бойцы спецоперации и представители ветеранских организаций, а также жители Павловского Посада.

Молебен провел Благочинный округа, священник Александр Анохин. Он помолился за тех, кто служит и служил в воздушно-десантных войсках.

После состоялся митинг. Жители почтили память погибших защитников Родины и возложили цветы к памятнику.

«Этот день для многих стал поводом вспомнить героизм и мужество десантников, их вклад в безопасность и мирное будущее страны. Праздник объединил поколения и напомнил о важности памяти и уважения к защитникам Отечества», — прокомментировали в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.