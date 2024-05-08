Митинг к 9 Мая провели у военного мемориала в Мытищах | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 14:44 Митинг к 9 Мая провели у военного мемориала в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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На Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в городе Мытищи состоялся митинг, посвященный 79-летию Великой Победы. В мероприятии участвовали представители Минобороны России, администрации Мытищ, общественных объединений, а также ветераны.

Участники собрания прошли колонной по «Аллее героев», возложили цветы к Вечному огню и монументу «Скорбящая мать», отдали дань уважения павшим минутой молчания и приняли участие в акции «Сирень Победы», посадив кусты сирени на территории мемориала.

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«День Победы — самый значимый праздник для нашей страны, — отметил первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник. — Мы гордимся своими соотечественниками, которые сражались и сегодня сражаются за нашу Родину».

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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