Сегодня 09:45 Митинг к 84-й годовщине освобождения от фашистов прошел в Серебряных Прудах

84 года назад Серебряные Пруды были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой даты в городе состоялся памятный митинг.

Жители возложили цветы к обелиску и почтили память погибших советских солдат минутой молчания. Затем состоялся крестный ход, участники которого прошли по улицам города с иконой Божией Матери «Знамение». Молились о тех, кто защищал и продолжает защищать независимость нашей страны.

В начале декабря 1941 года фашисты вплотную подошли к Москве: линия фронта проходила в 25-40 километрах от столицы. В рамках операции «Тайфун» немецкие войска заняли ряд населенных пунктов Подмосковья, включая Серебряные Пруды. Освобождала город 322-я «Горьковская» стрелковая дивизия. Бой завязался на рассвете 7 декабря, а уже 10-го числа район был полностью освобожден. Здесь, в Серебряных Прудах нашими солдатами были взяты первые трофеи: более 200 грузовых, легковых и специальных автомашин, 20 мотоциклов, четыре орудия, амуниция и снаряжение.

«Сегодня мы вспоминаем серебрянопрудцев, которые не вернулись с полей сражений в годы Великой Отечественной войны — это более 3 тысяч человек», — обратился к участникам митинга глава муниципалитета Олег Павлихин.