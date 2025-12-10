Митинг к 84-й годовщине битвы за Москву прошел в Наро-Фоминском округе

На мемориале воинам 4-й дивизии народного ополчения в деревне Щекутино загорелись сотни лампадок. Митинг посвятили началу контрнаступления Красной Армии под Москвой.

В этом году капсулу с частицами Вечного огня доставили в бронированном автомобиле инкассации из девяти городов-героев России — Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Волгограда, Севастополя, Керчи, Новороссийска, Тулы и Смоленска.

Под звуки метронома звучали строки из фронтового дневника Петра Пшеничного, воевавшего в составе дивизии. В обороне Москвы в 1941 году участвовали люди мирных профессий — в основном работники финансовой сферы, сотрудники сберкасс. Они ценой своей жизни помогли отстоять столицу.

К очередной памятной годовщине на мемориальном комплексе в Щекутино провели реставрацию и благоустройство.