Митинг к 83-й годовщине освобождения Уваровки от фашистов прошел в Можайске

Почетный караул установили в сквере перед домом культуры, у братской могилы воинов, а также у могилы известной уваровской партизанки Александры Дрейман и ее соратников. Учащиеся старших классов Уваровской школы поочередно несли Почетный караул. Волонтеры в это время раздавали всем собравшимся георгиевские ленточки.

Вахту памяти открыл военный комиссар городов Можайск и Руза Руслан Меладзе. Оркестр исполнил Гимн Российской Федерации, а после объявили минуту молчания. Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев поздравил жителей поселка, ветеранов, тружеников тыла, школьников, волонтеров и юнармейцев.

«Дата 25 января навсегда вписана в историю поселка, историю Можайского района, Московской области и всей страны. Именно здесь, на западном направлении, наступали передовые силы немецко-фашистских захватчиков, их элитные войска, которые рвались к Москве. Но они не учли мужество и героизм, запредельную стойкость, которую в то суровое время проявили советские бойцы и все жители нашей страны, боровшиеся за свободу и независимость нашей Родины», — сказал руководитель муниципалитета.

Он также напомнил присутствующим о подвиге бойцов 32 стрелковой дивизии под командованием Виктора Полосухина. В октябре 1941-го года шесть дней они сдерживали наступление врага на легендарном Бородинском поле, который находится недалеко от Уваровки.

«Именно здесь наши воины развеяли миф о непобедимости армии фашистской Германии и освободили Можайскую землю от немецких захватчиков. Сегодня мы отдаем долг памяти и чести всем тем, кто не вернулся с полей сражений той войны. По официальным данным 48 тысяч 445 человек сложили свои головы, чтобы освободить Можайский район. Сегодня мы низко кланяемся всем погибшим в Великой Отечественной войне, а также тем ребятам, которые сейчас повторяют их подвиг и не дают втоптать в грязь историю нашей Родины», — сказал Денис Мордвинцев.

После митинга в доме культуры состоялся памятный концерт «Поклонимся великим тем годам».