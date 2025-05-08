Митинг к 80-летию Великой Победы прошел в Воскресенске
В Воскресенске у мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошел митинг в честь 80-летия Победы. Почтить память солдат собрались представители администрации округа и духовенства, депутаты, ветераны труда, школьники, кадеты и местные жители.
У Светланы Каревой на фронте воевал отец Виктор Калугин. Он попал на Курскую дугу в 1943 году сразу после окончания училища.
«Отец получил серьезное ранение, потом вернулся и прошел всю войну: брал Варшаву, дошел до Берлина, расписался на Рейхстаге. После окончания войны четыре года служил в армии», — поделилась жительницы Воскресенска Светлана Карева.
Кадеты с гордостью рассказывали о своих прадедах.
«Он воевал со своим другом, у него есть медаль», — поделилась учащаяся лицея «Воскресенская кадетская школа» Татьяна Кириченко.
На мероприятие приехали и участники разных вооруженных конфликтов. Так, Александр Бутченко в 2017 году отстаивал интересы России на территории Сирии. А в 2022 году вместе с товарищами создал общественную организацию «Вектор», которая занимается доставкой гуманитарных грузов бойцам специальной военной операции. К 80-летию Победы благотворительный центр помог привести в порядок памятник в микрорайоне Цемгигант.
«Мы благодарны администрации Воскресенска, что она нам доверила такую важную миссию», — отметил руководитель Патриотического благотворительного центра «Вектор» Александр Бутченко.
Членов общественной организации также поблагодарил заместитель заместитель главы Воскресенска Артем Пирогов.
«От лица главы округа хотелось бы выразить огромную благодарность за качественно проведенную работу, законченную в срок. И от себя лично низкий поклон, большое спасибо!» — сказал он.