Митинг к 80-летию Великой Победы прошел в Воскресенске

В Воскресенске у мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошел митинг в честь 80-летия Победы. Почтить память солдат собрались представители администрации округа и духовенства, депутаты, ветераны труда, школьники, кадеты и местные жители.

У Светланы Каревой на фронте воевал отец Виктор Калугин. Он попал на Курскую дугу в 1943 году сразу после окончания училища.

«Отец получил серьезное ранение, потом вернулся и прошел всю войну: брал Варшаву, дошел до Берлина, расписался на Рейхстаге. После окончания войны четыре года служил в армии», — поделилась жительницы Воскресенска Светлана Карева.

Кадеты с гордостью рассказывали о своих прадедах.

«Он воевал со своим другом, у него есть медаль», — поделилась учащаяся лицея «Воскресенская кадетская школа» Татьяна Кириченко.