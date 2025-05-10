Митинг к 80-летию Победы прошел филиале Военной академии РВСН в Серпухове

В филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого в Серпухове прошел торжественный митинг, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно прошли вручения новых воинских званий офицерам, которые в настоящее время выполняют задачи по обеспечению безопасности страны.

Серпуховский филиал академии является одним из ключевых центров подготовки офицерских кадров ракетных войск. Во время войны здесь располагалась Вторая Московская военная авиационная школа механиков спецслужб, выпускники которой героически сражались на фронтах Великой Отечественной. Сегодня их преемники продолжают защищать рубежи Родины и отстаивать независимость нашего государства.

В День Победы 600 курсантов и офицеров академии приняли участие в торжественном параде на Красной площади. Участие в юбилейном параде — большая честь, которую военнослужащие получают уже многие годы подряд.