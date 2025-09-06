Митинг к 60-летию Видного прошел в Ленинском округе

В митинге поучаствовали жители и гости округа, представители администрации муниципалитета, Общественной палаты, Видновского благочиния, ветераны, активисты местных отделений движений «Волонтеры Подмосковья», «Молодая Гвардия», «Движение Первых», «Юнармии», а также депутаты. Они возложили цветы к мемориалам и почтили память погибших земляков минутой молчания.

«Сегодня мы празднуем важную дату в истории нашего любимого города — 60-летие Видного. Но настоящий праздник невозможен без памяти о тех, кому мы обязаны жизнью и мирным небом. Наш долг — чтить подвиг героев-земляков, которые отдали свои жизни за свободу и будущее нашей Родины», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

После торжественного митинга участники также возложили цветы к камню основателям города Видное на Советском проезде.