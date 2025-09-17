Митинг к 125-летию Героя СССР Михаила Катукова прошел в Коломне

Юбилей со дня рождения выдающегося земляка — маршала бронетанковых войск, дважды Героя Советского Союза Михаила Катукова отметили в Коломне. К нему приурочили патриотические мероприятия.

В округе организовали церемонию возложения цветов к бюсту маршала и торжественное мероприятие в городском центре культуры и досуга. Участниками стали боевые товарищи Михаила Катукова, дети и внуки воинов-катуковцев и бойцы спецоперации, а также участники местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья.

«Имя Михаила Ефимовича Катукова навсегда вписано золотыми буквами в историю нашей Родины. Оно стало символом мужества, примером честного служения своему народу и Отечеству. Благодаря своему исключительному таланту, проявленному на полях сражений Великой Отечественной войны, Михаил Ефимович заслужил звание „танкист № 1“», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.