Митинг и лыжный пробег ко Дню защитника Отечества прошли в Можайском округе

Торжественное мероприятие состоялось 21 февраля на Бородинском поле. Церемониал начался у памятника «Танк Т-34».

Военнослужащих и жителей Можайского округа поздравили почетные гости — депутаты Московской областной думы Татьяна Сердюкова и окружного совета Василий Овчинников, директор музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев, военный комиссар Можайского округа Руслан Меладзе. В митинге также приняли участие Герой России полковник Сергей Шейко и внук легендарного комдива Виктора Полосухина Виктор Поняков.

Собравшиеся минутой молчания почтили память павших воинов и возложили цветы к мемориалу. Троекратный ружейный залп ознаменовал дань уважения всем защитникам Отечества разных эпох.

В этот же день в Можайском округе состоялся традиционный лыжный пробег по памятным местам Бородинского поля. На старт вышли военнослужащие местных гарнизонов и любители активного отдыха.