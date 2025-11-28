Мировой рекорд установила спортсменка из Наро-Фоминска

Спортсменка Варвара Грибова выступила на международном турнире «Кубок Мира» WPSO/WPS/WAO, который проходил в Москве. На этом масштабном соревновании, собравшем сильнейших атлетов со всего мира, 14-летняя Варвара не только завоевала две золотые медали, но и вписала свое имя в историю спорта, установив новый мировой рекорд.

«Ее мастерство в силовых дисциплинах признано на высоком уровне, ведь она уже является мастером спорта. В категории жима лежа без экипировки Варвара продемонстрировала невероятный результат. Подняв 70 килограммов, она не только преодолела свой личный рекорд, но и доминировала в своей весовой и возрастной категории, завоевав золотую медаль», — сообщил тренер спортсменки.

В экстремальном подъеме на бицепс Варвара подняла штангу весом 50 килограммов. Этот результат стал тройным триумфом: он принес ей вторую золотую медаль турнира, позволил выполнить норматив мастера спорта международного класса и был официально зафиксирован как новый мировой рекорд в своей возрастной и весовой категории.