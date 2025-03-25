МинЖКХ Подмосковья рассказало об уникальности региональной системы водоснабжения
История водоснабжения Московской области берет начало в XVI веке. Подтверждение тому нашли археологи — они раскопали древний водопровод в Троице-Сергиевой лавре. По летописям удалось определить, что сооружение обеспечивало водой защитников монастыря во время осады 1608-1610 годов. Вода поступала по системе прямо внутрь стен лавры.
Водопровод работал благодаря деревянным трубам. Для их подготовки бревно разрезали пополам, вытачивали середину, а затем соединяли и замазывали глиной. Это помогало избежать подтеканий. Похожую технологию используют и сейчас при строительстве родников. Например, на Гремячем ключе около Сергиева Посада. Об этом рассказывают в МинЖКХ региона.
Позже трубы стали производить из металла, а затем и из пластика.
Впервые централизованное водоснабжение появилось в Подмосковье по указу императрицы Екатерины II 240 лет назад. Тогда воду из современных Мытищ доставляли в столицу по трубам длиной более 20 километров.
В 1830 году построили и запустили первую насосную станцию в селе Алексеевское. В то время на ней функционировали два паровых насоса мощностью 25 лошадиных сил каждый.
Потом появились и водонапорные башни, некоторые из которых прекрасно сохранились по сей день.
В ведомстве отмечают, сегодня в регионе функционирует современная система водоснабжения и водоотведения. Протяженность сетей составляет 32,4 тысячи километров, время прохождения воды от водозабора до квартиры занимает от 8 до 12 часов. На каждого жителя Подмосковья приходится в среднем 24 литра.