МинЖКХ Подмосковья рассказало об уникальности региональной системы водоснабжения

История водоснабжения Московской области берет начало в XVI веке. Подтверждение тому нашли археологи — они раскопали древний водопровод в Троице-Сергиевой лавре. По летописям удалось определить, что сооружение обеспечивало водой защитников монастыря во время осады 1608-1610 годов. Вода поступала по системе прямо внутрь стен лавры.

Водопровод работал благодаря деревянным трубам. Для их подготовки бревно разрезали пополам, вытачивали середину, а затем соединяли и замазывали глиной. Это помогало избежать подтеканий. Похожую технологию используют и сейчас при строительстве родников. Например, на Гремячем ключе около Сергиева Посада. Об этом рассказывают в МинЖКХ региона.

Позже трубы стали производить из металла, а затем и из пластика.

Впервые централизованное водоснабжение появилось в Подмосковье по указу императрицы Екатерины II 240 лет назад. Тогда воду из современных Мытищ доставляли в столицу по трубам длиной более 20 километров.