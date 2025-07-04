МинЖКХ Подмосковья рассказало о восстановлении спортивной школы в Мариуполе

Подмосковные специалисты контролируют восстановление Спортивной школы № 2 в Мариуполе. На сегодняшний день ее стройготовность составляет более 70%, сообщили в МинЖКХ Московской области.

Объект площадью 4,35 тысячи квадратных метров возвели в 1967 году. Восстанавливать его начали в прошлом феврале.

Сначала на территории расчистили завалы, а потом приступили к обновлению. Перегородки внутри построили заново с целью обеспечить долговечность и надежность здания. Также рабочие усилили конструктив, заменили перекрытия и кровлю, внутри оборудовали все инженерные сети.

В данный момент специалисты уделяют внимание бассейну с уклоном и планируют положить плитку на площади 25 на 14 метров.

Основные пространства спортшколы, гимнастический и малый залы, уже привели в порядок. Территорию объекта благоустроили: около построек появилось футбольное поле, теннисные корты, лукодром и площадка для воркаута.