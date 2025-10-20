МинЖКХ Подмосковья рассказало о строительстве системы водоснабжения во Фрязине

Мособлводоканал реализует масштабный проект по строительству системы водоснабжения во Фрязине. Первый этап практически завершен, стройготовность объекта составляет 98%, сообщили в подмосковном МинЖКХ.

Рабочие уже проложили трубопровод протяженностью 4,4 километра от Восточной системы водоснабжения до НПП «Исток» имени Шокина, а также установили шесть монолитных камер.

К завершению подходит обустройство насосной станции повышенного давления. Ее производительностью составит около пяти тысяч кубометров в сутки. Кроме того, для чистой воды достраивают два резервуара, которые смогут пропускать до 3,5 тысячи ресурса за день.

Проект реализуется по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами» на 2023–2028 годы.

Новая система позволит обеспечить чистой питьевой водой жителей Фрязина.

После подрядчик приступит к работам в Щелкове. Там на месторождении «Воря» планируют пробурить скважины и установить водозаборный узел «Сутоки». Ввести объекты в эксплуатацию планируют до конца 2026 года.

В ведомстве отметили, что строительство инжереной инфраструктуры стало необходимо из-за роста потребления ресурса в округах.