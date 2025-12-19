МинЖКХ Подмосковья провело свыше 180 обучающих семинаров для жителей в 2025 году

В 2025 году Министерство ЖКХ Московской области провело более 180 мероприятий в муниципалитетах региона. Их участниками стали активные жители и школьники.

За период специалисты организовали 83 семинара «Проактивное ЖКХ». На них рассказывали о договорах управления, советах домов и оптимизации расходов. Порядка 60 из них посетили члены клуба «Активное долголетие».

Порядка 60 встреч «ПРО ОСС» были посвящены правилам проведения общих собраний собственников.

Для школьников и студентов была подготовлена отдельная серия лекций под названием «Финансовая грамотность». Всего прошло 38 мероприятий на эту тему.

Самыми активными участниками стали жители Сергиево-Посадского, Богородского, Пушкинского, Наро-Фоминского, Истринского округов и Шатуры.

Больше всего активной молодежи оказалось в Богородском и Раменском округах, Электростали и Люберцах.

Участники семинаров получили полезные материалы, а сдавшие итоговое тестирование — электронные сертификаты. Проект доказал востребованность экспертных знаний в сфере ЖКХ и готовность жителей применять их на практике.