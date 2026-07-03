МинЖКХ Подмосковья напомнило о принципах работы канализационных насосных станций

Канализационная насосная станция — один из важнейших элементов городской инфраструктуры, который обеспечивает бесперебойную работу системы водоотведения. Хотя она скрыта под землей и остается вне поля зрения жителей, именно она решает критически важную задачу: поднимает и перекачивает сточные воды к очистным сооружениям, напомнили в подмосковном МинЖКХ.

Конструкция КНС состоит из трех ключевых частей. Приемный резервуар — это подземная емкость, которую изготавливают из монолитного железобетона, стали либо прочного пластика. Сюда по коллекторам поступают стоки со всего населенного пункта. Чтобы защитить оборудование от поломок, на входе устанавливают грабельные машины: они задерживают крупный мусор — тряпки, салфетки, ветки, камни, пластиковые предметы.

Над резервуаром располагается машинный зал — фактический центр управления станцией. В нем размещают оборудование для контроля уровня воды и управления насосами. Третья составляющая — трубопроводная обвязка: это система труб, оснащенных задвижками и обратными клапанами. Она связывает резервуар с насосами, а затем — с напорным коллектором, который направляет стоки либо на следующую станцию, либо напрямую на очистные сооружения.

Сердце КНС — канализационные насосы. Их монтируют в машинном зале на металлических опорах. Агрегаты рассчитаны на перекачку значительных объемов жидкости с большим количеством примесей. За счет широких проточных каналов насосы способны пропускать твердые частицы, а встроенный измельчитель дополнительно дробит мусор до мелкой фракции.

Главная задача КНС — обеспечивать непрерывную транспортировку сточных вод. Благодаря таким станциям канализационная сеть стабильно функционирует даже на участках со сложным рельефом.