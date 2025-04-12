МинЖКХ отремонтировало многоэтажки Подмосковья в День космонавтики

Министерство ЖКХ МО позаботилось о комфорте и безопасности жителей региона даже в праздничный день. В годовщину первого полета человека в космос ведомство продолжило ремонтировать многоквартирные дома.

«В День космонавтики мы чествуем всех, кто трудится в этой стратегически важной отрасли. Для нас честь внести вклад в обеспечение комфортных условий жизни тех, кто посвятил себя освоению космоса», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Например, капитальный ремонт дома № 60 продолжили на малой родине Юрия Гагарина, в Звездном городке. Сейчас там ведут замену системы электроснабжения. Объект готов на 60%.

В Королеве, центре ракетно-космической промышленности, на улице Октябрьской в доме № 15/16 работники наладили системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления.

На территории аэро-космического наукограда Жуковского на улице Гагарина в доме № 4 отремонтировали крышу и завершают обновление фасада.