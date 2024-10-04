МинЖКХ напомнило о способах узнать дату подачи тепла в дома Подмосковья

По распоряжению глав городских округов, тепло начинают подавать в социальные объекты и жилые дома Подмосковья. В регионе есть специальные сервисы, которые помогут узнать, когда батареи потеплеют в каждом конкретном МКД.

В МинЖКХ Подмосковья напомнили о портале «Карта коммунальных услуг МКД» и чат-боте t.me/otklyucheniya_mo_bot. Здесь можно узнать дату включения отопления по конкретному адресу.

У жителей МКД, где плата за отопление начисляется только семь месяцев в году, начнут отражаться начисления за услугу. Там, где плата начисляется равномерно в течение года, изменений не будет.

О расчетах за отопление можно прочитать на портале «Твой Домовой».

Пятилетняя модернизации системы ЖКХ Подмосковья коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году. Подробнее о реформе рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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