Минжилполитики Подмосковья рассказало о принципах озеленения новых ЖК

Территории новых жилых комплексов напоминают настоящие сады, где жители могут наслаждаться природой без необходимости ухода за растениями. Министерство жилищной политики Подмосковья рассказало о современных принципах благоустройства.

Девелоперы активно инвестируют средства в озеленение. Так, в прошлом году группа компаний «Самолет» высадила на территории жилых комплексов в Московской области свыше трех тысяч деревьев и примерно 240 тысяч кустарников.

В работе преимущественно используют липы, клены и яблони, а также рябину и черемуху. Дендрологи специально подбирают сочетание лиственных и хвойных растений, чтобы обеспечить привлекательный вид дворов в течение всего года. Особое внимание уделяют гипоаллергенным свойствам растений

Деревья и кустарники размещают с учетом розы ветров и естественного освещения, что обеспечивает максимальный комфорт для жителей.

«Близость к природе всегда позитивно влияет на здоровье человека — причем как на физическое, так и на ментальное. Поэтому при работе над каждым проектом мы много внимания уделяем озеленению: тщательно отбираем подходящие виды и всегда сажаем только взрослые деревья. Из-за их прихотливости далеко не все компании работают с крупномерами, но мы трудностей не боимся, особенно когда знаем, что эти деревья будут уже с первого дня радовать жителей красотой и приятной тенью во время жары», — пояснил директор по продукту группы «Самолет» Леон Пряжников.

Особое внимание уделяют высадке кустарников, среди которых дерен белый, кизильник блестящий и пузыреплодник клинолистный для живых изгородей. Декоративные растения также размещают во дворах, особенно часто ландшафтные дизайнеры используют гортензит, чубушники, спиреи, барбарис и сирень.

Завершают композиции многолетние цветы и травы, включая как традиционные астильбы и котовники, так и более необычные виды: аквилегию, мордовник и бруннеру. Также высаживают эхинацею, тысячелистник, очиток, шалфей, мяту, душицу и мелиссу, которые создают приятные ароматы во время цветения.

Для желающих заниматься садоводством создают специальные условия. Так, в жилом комплексе «Пригород Лесное» действует сообщество жителей, которые выращивают овощи на собственных грядках при поддержке управляющей компании, обеспечивающей полив.