Минжилполитики Подмосковья назвало способы проверки квартиры перед покупкой

Перед покупкой квартиры на вторичном рынке нужно внимательно изучить прежнюю историю такой недвижимости. В Министерстве жилищной политики Московской области назвали 11 способов обезопасить себя перед приобретением дорогостоящих квадратных метров.

В первую очередь следует проверить юридическую чистоту сделки. Для этого рекомендуется запросить у продавца выписку из ЕГРН и справку о регистрации.

Покупателю нужно проверить основание права собственности, выяснить, кто зарегистрирован в квартире, изучить разрешение супруга продавца. Не помешает запрос в МВД, чтобы подтвердить паспортные данные владельца.

Потребуется изучить кадастровый паспорт, проверить задолженность по коммуналке. Все 11 рекомендаций для тех, кто собирается приобрести квартиру на вторичном рынке, представили в инфографике Минжилполитики Подмосковья.