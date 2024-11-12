Только больше переплачивают. Зачем россияне берут ипотеку более чем на 30 лет

Банк России хочет ограничить выдачу ипотеки на срок более 30 лет. С чем это связано и к чему приведет, 360.ru рассказала эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Она отметила, что более 90% заемщиков закрывают кредиты досрочно, больше половины — за семь-восемь лет. Основная проблема у тех, кто берет ипотеку, обычно общая — ухудшение финансового положения. Из-за высоких ипотечных ставок заемщики стараются снизить ежемесячную сумму платежа, но это приводит в конечном счете только к большей переплате, заявила собеседница 360.ru.

«Все-таки хочется надеяться, что в ближайшем будущем ипотечные ставки придут в норму, снизятся, и ситуация на рынке улучшится, то есть будет положительная динамика», — добавила Перескокова.

Она отдельно отметила, что на тех, кто уже взял ипотеку на срок более 30 лет, это никак не повлияет, поскольку закон не имеет обратной силы, и условия договора не могут меняться.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев посоветовал россиянам, у которых нет сбережений, повременить с покупкой квартиры.