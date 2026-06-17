Минздрав России рассказал о медицинских каналах в «Максе»

Тематические медицинские каналы в «Максе» запустили в России. Они направлены на повышение грамотности жителей. В проектах участвуют эксперты государственных медорганизаций и представители врачебного сообщества.

Каналы запустили в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». Среди них — «Детское здоровье», «Женское здоровье», «Мужское здоровье», «Здоровое долголетие» и другие.

За первые три месяца работы в каналах опубликовали 2,5 тысячи постов, а в чатах эксперты оставили свыше трех тысяч ответов для пациентов. Всего в команде проекта 113 профильных специалистов.

Жители могут бесплатно задавать вопросы практикующим врачам по разным профилям с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.