Сегодня 12:15 Минздрав России рассказал о медицинских каналах в «Максе» Фото: Мужчина слушает музыку в смартфоне / Медиасток.рф
Тематические медицинские каналы в «Максе» запустили в России. Они направлены на повышение грамотности жителей. В проектах участвуют эксперты государственных медорганизаций и представители врачебного сообщества.
Каналы запустили в рамках федерального проекта
«ЗдравКонтроль». Среди них — «Детское здоровье», «Женское здоровье», «Мужское здоровье», «Здоровое долголетие» и другие.
За первые три месяца работы в каналах опубликовали 2,5 тысячи постов, а в чатах эксперты оставили свыше трех тысяч ответов для пациентов. Всего в команде проекта 113 профильных специалистов.
Жители могут бесплатно задавать вопросы практикующим врачам по разным профилям с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Правил цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Согласие на обработку персональных данных
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024 - 2026
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте