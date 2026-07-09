Минздрав Подмосковья заявил, что видео с мытищинским главврачом является фейком

Распространяемое в соцсетях видео с главврачом Мытищинской больницы является фейком. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«За основу взято видео врача, который комментирует состояние пострадавшего и оказание ему медицинской помощи. На видео главный врач Красногорской, а не Мытищинской больницы. Подмосковная скорая помощь полностью обеспечена топливом и работает в штатном режиме», — заявил глава подмосковного Минздрава.

Забелин обратился к жителям Подмосковья с просьбой проверять информацию в социальных сетях и доверять только проверенным источникам.

Ранее 360.ru сообщал, что данное видео сгенерировали с помощью ИИ, взяв за основу запись от 6 апреля 2025 года, где главврач рассказывает о состоянии пациента.