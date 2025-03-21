Минздрав Подмосковья утвердил состав главных внештатных специалистов

Минздрав Московской области утвердил список главных внештатных специалистов, в который вошли врачи Детского клинического центра имени Рошаля. Этот центр — ведущий медицинский комплекс региона, координирующий работу детских больниц Подмосковья.

«Федор Напольников, заведующий отделением детской урологии и андрологии, получил назначение на должность главного внештатного детского специалиста-уролога Московской области. Никита Степаненко, заведующий отделением детской хирургии № 2, также был назначен главным внештатным детским хирургом Московской области», — подчеркнула главный врач Детского центра Татьяна Шаповаленко.

Отмечается, что в медицинском центре нем работают опытные специалисты со всей страны в области педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностики. Ежегодно здесь проходят лечение около 25 тысяч детей в стационаре и более 135 тысяч — амбулаторно.