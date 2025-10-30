Минздрав Подмосковья сообщил график работы медорганизаций в праздники

В Московской области опубликовали график работы медицинских учреждений на период празднования Дня народного единства с 1 по 4 ноября. Как сообщили в региональном Минздраве, взрослые и детские поликлиники, а также женские консультации будут принимать пациентов 1 ноября с 08:00 до 19:00 и 3 ноября с 09:00 до 14:00.

«Медицинская помощь может потребоваться в любой момент, вне зависимости от праздников и выходных. Служба неотложной помощи в поликлиниках, осуществляющая обслуживание вызовов на дому, будет работать без выходных с 08:00 до 20:00. В круглосуточном режиме продолжат работать скорая помощь и стационары», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

В эти же дни будут работать кабинеты неотложной помощи и стоматологические поликлиники: 1 ноября — с 08:00 до 19:00, 3 ноября — с 09:00 до 15:00. 2 и 4 ноября медицинские учреждения не работают. Записаться на прием можно через портал госуслуг «Здоровье», в Telegram-боте, по телефону 122 или напрямую в кабинете неотложной помощи поликлиники.