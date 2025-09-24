Минздрав Подмосковья рассказал о популярности партнерских родов

В подмосковных медучреждениях доступны разные виды родов. Особой популярностью пользуются партнерские. С начала этого года их выбрали 49% рожениц.

На выбор женщинам доступны партнерские, мягкие и вертикальные роды, а также сопровождение доулы.

«Роды — одно из самых ярких и важных событий в жизни женщины. И многим в этот момент важно ощущать рядом присутствие близкого человека. С каждым годом в регионе растет количество пар, предпочитающих партнерские роды. С начала года такой выбор сделали 49% рожениц», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно на тематическом портале.

Задать вопросы также можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 08:00 до 20:00.