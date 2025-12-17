Минздрав Подмосковья оценил эпидобстановку на фоне сообщений о разгуле гонконгского гриппа

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Московской области оценивается как благополучная, уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 59%. Об этом сообщила главный эпидемиолог подмосковного Минздрава Зинаида Труш.

Она уточнила, что ситуация с респираторными инфекциями в регионе находится под контролем.

«Отмечу, что в этом году сезонный подъем начался примерно на две недели раньше обычного, что не говорит об осложнении эпидситуации», — добавила эпидемиолог.

В медучреждениях Подмосковья уже развернули коечный фонд для оказания помощи пациентам с гриппом и ОРВИ. Также в регионе предусмотрели резервные мощности на случай роста заболеваемости.

Чтобы защититься от штаммов гриппа и снизить риск тяжелого течения и осложнений, в течение декабря можно привиться от гриппа в поликлиниках по месту жительства, напомнили в ведомстве.

«Современные вакцины надежно защищают от всех штаммов гриппа, циркулирующих в настоящее время в Московской области, и существенно снижают риск тяжелого течения и осложнений заболевания. В течение декабря еще можно привиться от гриппа в поликлиниках по месту жительства», — заключила она.

Ранее в подмосковные больницы поступило более 90 новых цифровых аппаратов для рентгена. На закупку медоборудования направили более 2,1 миллиарда рублей.