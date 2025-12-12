Подмосковные больницы получили еще 90 цифровых аппаратов для рентгенов

С начала года больницы Подмосковья получили более 90 новых цифровых аппаратов для рентгенов. Оборудование закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Один из новых аппаратов заработал в терапевтическом корпусе Каширской больницы, рассказали в областном Минздраве. На его закупку направили почти 33 миллиона рублей.

«Продолжаем обновлять оборудование в наших медицинских учреждениях. С начала года в Подмосковье заработал 91 новый рентген-аппарат на сумму более 2,1 миллиарда рублей, в том числе один сегодня в Каширской больнице», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Пройти обследование можно по направлению врача. Запись на прием доступна через портал «Здоровье», по телефону 122, а также Telegram-бот.