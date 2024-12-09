Минздрав Подмосковья назвал наиболее востребованные группы донорской крови

Жителей Подмосковья пригласили на сдачу крови. Процедуру могут пройти совершеннолетние жители, которые законно проживают на территории России и прошли медицинское обследование.

Московский областной центр крови сообщил о потребности в крови второй и четвертой отрицательных групп. Дополнительных запасов также требуют первая положительная и отрицательная, в также вторая положительная.

«Не забывайте, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — отметила заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови центра Анастасия Федорова.

Стать донорами жители могут в областном центре крови, а также в его структурных подразделениях. Они работают в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске.

Пройти процедуру может любой желающий старше 18 лет, который прошел полное обследование специалистами службы.