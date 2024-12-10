Минздрав Подмосковья напомнил возможности дневного стационара онкодиспансера

Еще три тысячи жителей Московской области прошли лечение в дневном стационаре Московского областного онкодиспансера. Он предназначен для пациентов, которым не требуется круглосуточное медицинское наблюдение. Помощь оказывается в рамках «Программы обеспечения медицинской помощью населения Московской области».

«Отделение в своей работе применяет лекарственные препараты и схемы лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническим рекомендациями, одобренными Научно-практическим Советом Минздрава России», — отметила заведующая дневным стационаром противоопухолевой лекарственной терапии областного онкодиспансера Ольга Садикова.

Врачи стационара являются членами профессиональных обществ, таких как Московское онкологическое общество, российское общество онкологов-химиотерапевтов и РООМ, а также участвуют в проекте по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкозаболеваний. Все это помогает улучшать качество диагностики и лечения онкологических заболеваний.