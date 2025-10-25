Минздрав Подмосковья напомнил об опасности пролежней у паллиативных больных

Формирование пролежней — одно из опасных последствий у паллиативных больных. Чтобы предупредить риски такого осложнения, при уходе за близкими следует соблюдать ряд рекомендаций, рассказали в подмосковном Минздраве.

Если человек может двигаться, ему необходимо напоминать о смене положения тела минимум раз в час. Сидячим рекомендуется делать наклоны вперед каждые 15 минут и перемещаться в кресле справа налево с помощью поручней. Это помогает снять напряжения с ягодиц.

При полной обездвиженности лежачим больным следует помогать менять позицию каждые два часа. Периодически их стоит переворачивать на бок.

«Особое внимание уделите пациентам, находящимся позиции полулежа, но не способным самостоятельно поменять свое положение — изменение положения должно происходить не реже, чем раз в час», — указала специалист паллиативной службы Подмосковья Анна Шестакова.

Выполнять рекомендации важно даже при наличии специального противопролежневого матраса и регулируемых кроватей. Также требуется контролировать наклон изголовья, он не должен превышать 30 градусов.

Под чувствительные места паллиативных больных лучше класть подушки или валики. Это уменьшит вероятность возникновения пролежней.

Близким советуют ежедневно осматривать кожу пациентов, обращать внимание на покраснения или необычные изменения. При появлении признаков нужно устранить источник давления и сообщить лечащему врачу.

По вопросам паллиативной помощи жители Московской области могут обратиться на горячую линию +7 (498) 683-83-83 или оставить заявку на портале.