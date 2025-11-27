Минздрав Подмосковья напомнил о возможности пройти колоноскопию под наркозом

Пилотный проект по ранней диагностике колоректального рака запустили в Подмосковье. Он включает более тщательный анализ кала на скрытую кровь и эндоскопическое исследование пациентам с подозрением на заболевание.

Как рассказали в областном Минздраве, колоноскопия помогает визуализировать опухоль и выполнить забор биопсии во время исследования. В шести медучреждениях Подмосковья процедуру можно пройтии под наркозом.

«Это снижает стресс для пациента и дискомфортные ощущения. В этих медучреждениях установлено необходимо видеоэндоскопическое оборудование и организованы палаты пробуждения», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Колоноскопия под седацией не требует предварительной госпитализации, а после процедуры за состоянием пациента наблюдают врачи.

Пройти исследование под наркозом можно в Балашихинской, Подольской, Одинцовской, Домодедовской, Лобненской больницах, а также в Московском областном онкодиспансере. Диагностика бесплатна по полису ОМС.

В ведомстве напомнили, что для раннего выявления патологий необходимо регулярно проходить диспансеризацию. Записаться на нее можно через «Госуслуги», по телефону 122 и Telegram-бот.