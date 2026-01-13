Минздрав Подмосковья напомнил о восстановлении работоспособности после каникул

В первые рабочие дни после новогодних праздников многие ощущают снижение концентрации внимания, рассеянность и усталость. Это связано с перестройкой нервной системы после долгого отдыха и изменении ем привычного ритма жизни, объяснили подмосковные врачи. Невролог КДЦ «Ромашково» Юлия Баранцева объяснила, как поддержать организм и вернуть работоспособность.

В первые дни после каникул важно не увеличивать нагрузку резко. Следует начать рабочий день с простых задач, постепенно переходя к более сложным. Умственную деятельность лучше планировать в первой половине дня.

«Для поддержания концентрации желательно использовать равномерное, нейтральное освещение без резких теней, а рабочее место по возможности располагать ближе к источнику естественного света. Не рекомендовано перегружать себя энергетиками и кофеином, лучше мягко восстанавливать режим», — сказала Юлия Баранова.

Вечером стоит ограничить использование смартфонов за два часа до сна, потому что яркий экран может мешать засыпанию.

Специалисты отмечают, что снижение работоспособности после долгих выходных обычно проходит после восстановления привычного ритма жизни.