Минздрав Подмосковья напомнил о важности позитивных эмоций для неизлечимо больных

Чтобы чувствовать себя полноценными членами общества, неизлечимо больным важно получать положительные эмоции. Мероприятия — хорошая возможность отвлечься от больничных будней, отмечают в подмосковном Минздраве.

В больницах Подмосковья 8 Марта поздравили женщин, находящихся на паллиативном лечении. Им подарили живые цветы и сладости. Местные ансамбли порадовали пациенток концертами прямо в отделениях.

В Минздраве региона отмечают, что неизлечимая и тяжелая болезнь — не конец жизни. С должным лечениям пациент может прожить очень долго, а позитивные эмоции важны для хорошего самочувствия.

«Есть пациенты, к которым не приходят близкие, у кого-то родственников просто нет. Такие мероприятия позволяют восполнить недостающее внимание», — рассказывает руководитель координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова.

Волонтеры могут обратиться напрямую в больницу и провести небольшой концерт или мастер-класс для пациентов. Не обязательно организовывать его к празднику.

Заявку на оказание паллиативной помощи можно оставить на портале, а интересующие вопросы задать по телефону горячей линии координационного центра 8 (498) 683-83-83.