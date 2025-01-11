Минздрав Подмосковья напомнил о работе центра паллиативной помощи

Координационный центр паллиативной помощи заработал в Московской области в 2022 году. Позвонив на горячую линию, пациент, его родственник или соцработник могут сообщить о своей проблеме и задать любые вопросы. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«Паллиативную помощь может получать пациент на любой стадии развития заболевания. В зависимости от степени тяжести процесса паллиативное лечение будет либо вспомогательным, либо основным», — уточнила руководитель координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова.

Паллиативную помощь оказывают не только онкобольным, но и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Связаться с представителями центра можно с помощью портала или по телефону: 8 (498) 683-83-83 .