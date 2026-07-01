Минздрав Подмосковья и Банк ВТБ реализуют совместные проекты

Министерство здравоохранения Московской области и Банк ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве. Цель документа — развитие совместных проектов, направленных на улучшение системы здравоохранения в регионе.

Подписи под соглашением поставили три представителя сторон: заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин, вице-президент Банка ВТБ, заместитель руководителя Департамента розничных продаж Илья Ермаков, а также председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова.

В рамках сотрудничества стороны реализуют проекты в сфере здравоохранения, поддержат спортивные, культурные и благотворительные инициативы — в том числе программу ВТБ «Мир без слез». Кроме того, запланирована совместная проработка новых направлений работы. Для этого будут создаваться рабочие и экспертные группы, организовываться конференции и тематические семинары.

Максим Забелин подчеркнул значимость партнерства с социально ответственным бизнесом. По его словам, взаимодействие с Банком ВТБ поможет запустить новые инициативы, оказать поддержку медицинским организациям и пациентам, а также расширить спектр благотворительных и социальных программ в Подмосковье.

Участники подписания отметили, что достигнутые договоренности станут базой для проектов, которые повысят качество и доступность медпомощи для жителей Московской области.