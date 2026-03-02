Минусовую температуру спрогнозировали в Павловском Посаде

После кратковременной оттепели синоптики прогнозируют резкую смену погодного вектора. Уже во второй половине текущей недели округ окажется во власти холодных воздушных масс, что приведет к возвращению ночных заморозков.

Метеорологи предупреждают, что переломным моментом станет среда. Именно с этого дня температурный фон начнет стремительно снижаться. В ночные часы столбики термометров уйдут в минус. Основная опасность — образование гололедицы на дорогах после дневного таяния снега. Днем температура едва дотянет до нулевой отметки.

«В четверг ночь останется морозной, а днем возможен кратковременный и незначительный прогрев воздуха. Финал рабочей недели и начало выходных пройдут под знаком стабильных ночных заморозков. Дневные температуры будут колебаться, однако устойчивого „плюса“ ждать не стоит», — сообщили специалисты.

В связи с неблагоприятным прогнозом специалисты экстренных служб и метеорологи подготовили ряд важных рекомендаций. Среда станет «днем повышенного внимания» для автомобилистов. Утренние часы с середины недели до субботы будут наиболее опасными. Особую бдительность стоит проявлять в низинах и на участках дорог с плохим дренажем, где вода превращается в «черный лед». Пешеходам следует выбирать обувь с рельефной, нескользящей подошвой и избегать неосвещенных обледенелых участков.