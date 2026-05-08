Минтранс Подмосковья предупредил водителей о повышенном трафике в праздники

В Московской области в период вторых майских праздников ожидается увеличение интенсивности дорожного движения. Наиболее загруженными днями могут стать вечер 8 мая и 11 мая, когда жители и гости региона поедут на дачи и в места отдыха, а затем будут возвращаться обратно.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин призвал участников дорожного движения быть бдительными и не пренебрегать безопасностью: «По статистике, в майские праздники число ДТП увеличивается на фоне роста трафика и расслабленного настроения водителей. Не пренебрегайте своей безопасностью: пристегните ремни, оставьте телефон в кармане, дайте себе время на отдых перед поездкой».

Госавтоинспекция Московской области продолжит работу по обеспечению строгого контроля соблюдения ПДД во всех округах региона. Инспекторы проведут целевые профилактические мероприятия, в том числе направленные на выявление водителей в нетрезвом состоянии.

Минтранс Подмосковья также призывает исключить вождение в состоянии опьянения, так как это может привести к серьезным последствиям. Пешеходам рекомендуется быть внимательными и переходить проезжую часть только по переходам.