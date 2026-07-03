Минтранс Подмосковья: загруженность дорог в регионе достигла 5 баллов

В пятницу вечером, 3 июля, Минтранс Московской области сообщил о высокой загруженности дорог в регионе. Пропускная способность на многих магистралях оказалась ограничена из-за плотного трафика.

Трудности с движением возникли на Дмитровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком, Симферопольском шоссе, а также на Фряновском, Щелковском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс призывает водителей быть внимательными за рулем в преддверии выходных. Ведомство напоминает о необходимости соблюдения дистанции, скоростного режима и правил перестроения.

Все актуальные данные о дорожной ситуации и транспорте в Московской области доступны на официальном канале ведомства в MAX: [mtdi_mo](https://max.ru/mtdi_mo).