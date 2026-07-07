Минтранс Подмосковья: загруженность дорог в регионе достигла 4 баллов
Во вторник вечером, 7 июля, в Минтрансе Подмосковья сообщили о высокой загруженности дорог в Московской области. По оценке ведомства, она составила 4 балла.
Движение затруднено на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Горьковском, Монинском, Фряновском, Ярославском, Дмитровском, Пятницком и Волоколамском шоссе.
В некоторых районах Подмосковья идут дожди. В связи с этим в ведомстве призвали автомобилистов быть внимательными и осторожными. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также внимательно следить за маневрами других участников движения.
Вся актуальная информация о дорогах и транспорте в Подмосковье доступна на официальном канале ведомства в «Максе».