Минтранс Подмосковья внедрит нейросеть для ускоренной проверки документов

Минтранс Подмосковья начал внедрять искусственный интеллект для проверки заявлений. Теперь документы будут проверяться быстрее, а количество отказов сократится.

«Внедрение элементов искусственного интеллекта в проверку документов и данных заявителей позволит ускорить оказание услуг в среднем на два дня по каждой услуге и в два раза сократить количество отказов», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что сначала искусственный интеллект привлекут к работе по обработке самых популярных обращений — выдаче разрешений такси и пропусков на МКАД.

В ведомстве пояснили, что сейчас при заявлении на выдачу разрешения такси проверка данных в доверенности на право распоряжение автомобилем и в договоре лизинга проводится вручную. Автоматическая система позволит гораздо быстрее сверять данные и направлять межведомственные запросы для подтверждения подлинности документов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».