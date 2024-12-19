Минтранс Подмосковья: цена билетов на ряд экспрессов изменится в праздники

Фото: ЦППК

Тарифы на проезд в некоторых экспрессах ЦППК изменятся в новогодние и рождественские праздники. Стоимость может как увеличиться, так и уменьшиться. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Корректировки коснутся фирменных экспрессов на маршрутах: Москва (Ярославский вокзал) — Александров — Москва (Ярославский вокзал), Москва (Площадь трех вокзалов) — Владимир — Москва (Площадь трех вокзалов), Москва (Киевский вокзал) — Калуга — Москва (Киевский вокзал) и ряда других направлений.

Пассажиров просят уточнять информацию заранее. Ознакомиться с расписанием поездов и уточнить стоимость проезда можно на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте