Минтранс Подмосковья: цена билетов на ряд экспрессов изменится в праздники

Тарифы на проезд в некоторых экспрессах ЦППК изменятся в новогодние и рождественские праздники. Стоимость может как увеличиться, так и уменьшиться. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Корректировки коснутся фирменных экспрессов на маршрутах: Москва (Ярославский вокзал) — Александров — Москва (Ярославский вокзал), Москва (Площадь трех вокзалов) — Владимир — Москва (Площадь трех вокзалов), Москва (Киевский вокзал) — Калуга — Москва (Киевский вокзал) и ряда других направлений.
Пассажиров просят уточнять информацию заранее. Ознакомиться с расписанием поездов и уточнить стоимость проезда можно на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».
Свыше 6 тысяч сухих деревьев убрали в лесах Подмосковья с января
Путин обратил внимание на свободную работу американских журналистов в России
Путин назвал безобразием введение лимитов на льготную ипотеку
«Я не хочу этого». Зурабишвили отказалась быть политиком в изгнании
Путин назвал выполненными цели России в Сирии
Минсельхоз Подмосковья назвал новые меры борьбы с птичьим гриппом
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте