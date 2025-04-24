Минтранс Подмосковья спрогнозировал загруженность трасс 30 апреля и 1 мая

Заторы ожидаются на дорогах Подмосковья 30 апреля и 1 мая. Минтранс региона спрогнозировал самые загруженные трассы в этот период.

В ведомстве напомнили, что на дорогах значительно увеличится количество автомобилей: многие поедут отдыхать на дачи.

В среду час пик ожидается с 15:00 до 20:00. Водителям рекомендуют отправляться в путь до этого временного отрезка или после него.

Затруднения движения прогнозируют на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ярославском, Щелковском, Пятницком, Можайском, Ленинградском, Каширском, Варшавском и Волоколамском шоссе.

Водителям напомнили, что поездки лучше планировать заблаговременно.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвали автомобилистов соблюдать правила и не отвлекаться на телефон.